Apesar dos treinos do começo da semana, o Internacional deve manter o esquema, com o uso dos três zagueiros e Alan Patrick de falso 9 para a partida contra o Atlético-MG, domingo (2). Essa é a tendência indicada por Ramón e Emiliano Díaz para a partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A sugestão foi dada pelo técnico e pelo auxiliar técnico logo depois da derrota por 1 a 0 para o Fluminense no sábado (25), no Maracanã.

O Colorado chega ao confronto do final de semana, no estádio Beira-Rio, na 15ª colocação, com 35 pontos. Está a duas posições ou a quatro pontos do Vitória, primeira equipe no Z4.

A manutenção do esquema

Em meio às respostas dadas na sala de imprensa do Maracanã, sábado, após perder para o Tricolor Carioca, Don Ramón deu a entender que gostaria de ver o Inter jogando da mesma forma como atuou na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo.

– Em algumas partidas em casa, jogamos com alguma intensidade, como contra o Botafogo. A mim gostaria desse espírito para poder sair dessa situação. Precisamos que a equipe se acomode mentalmente – disse, para acrescentar sobre o que pretendia trabalhar nesta semana:

– O que eu mais quero é que a equipe recupere o ímpeto, a determinação e a coragem. O que mais vou trabalhar nesta semana é o aspecto anímico e a pressão.

Três zagueiros e falso 9

Ou seja, a prioridade dos trabalhos tem sido o mental do time. Dessa forma há a tendência de manutenção do esquema preferencial do argentino desde que chegou ao Alvirrubro: o 3-4-3, com Alan Patrick de falso 9.

Para isso, a comissão técnica conta com o retorno de Vitão, que se recupera de uma entorse no joelho esquerdo e vem correndo e fazendo exercícios no gramado do CT Parque Gigante. Mesmo que o camisa 4 não seja liberado, com o retorno de Bernabei à lateral esquerda, há a chance de o Inter iniciar o jogo com Clayton Sampaio, Gabriel Mercado e Juninho na zaga, e Victor Gabriel de suplente.

Com Aguirre ainda no DM com problema na sola do pé direito, o lateral-direito deverá ser Bruno Gomes mais uma vez. Dessa forma, Ramón Díaz deve mandar a campo a equipe com Ivan Quaresma; Clayton Sampaio (Vitão), Mercado e Juninho; Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.