Sem Gabriel Carvalho, veja quem Roger Machado deve escalar em Internacional x São Paulo

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 17:44 • Porto Alegre (RS)

Roger Machado será obrigado a mudar o time do Internacional que vai enfrentar o São Paulo, no domingo (22). Isso porque Gabriel Carvalho levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Com isso, o técnico terá, ao menos, cinco alternativas para a posição.

A alternativa natural seria a entrada de Bruno Tabata, entretanto, o jogador se recupera de uma lesão muscular na coxa e dificilmente ficará à disposição. Wanderson, Gustavo Prado, Enner Valencia, Bruno Henrique e Hyoran completam a lista.

Caso opte por jogar com Wanderson, Roger terá um time com dois pontas, contando com Wesley. Nesta temporada, Gustavo Prado também passou a atuar na posição. Porém, se Valencia for a opção, o esquema teria que ser adaptado. Já caso Roger escolha Bruno Henrique ou Hyoran, opção recorrente com Eduardo Coudet, o time teria mais sustentação defensiva.

Desde a lesão de Alan Patrick, Gabriel Carvalho ganhou uma vaga na equipe titular - e de lá não saiu mais. Mesmo com o retorno do capitão, o jovem de apenas 17 anos foi mantido entre os onze iniciais.

Internacional e São Paulo se enfrentam a partir das 18h30, no Morumbis. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e é tida como um jogo de seis pontos, devido às posições dos times na tabela de classificação.