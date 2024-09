Internacional goleia o Cuiabá no Beira-Rio e se aproxima do G-6 do Brasileirão

(Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 21:58 • Porto Alegre (RS)

O Internacional ampliou sua boa sequência no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (16), o Colorado venceu o Cuiabá por 3 a 0, no Beira-Rio, pela 26ª rodada da competição. Alan Patrick, Gabriel Mercado e Rafael Borré foram os responsáveis pelos gols. Com o resultado, o Inter chega aos 38 pontos, na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Com dois jogos a menos, o time tem quatro pontos de diferença do Bahia, atual 6º colocado. O Cuiabá permanece com 22 pontos, na vice-lanterna da competição.

➡️ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Como foi o jogo

O Cuiabá foi obrigado a realizar uma alteração logo nos primeiros minutos. Marllon, com dores musculares, deixou o campo para a entrada de Bruno Alves. Os donos da casa precisaram de apenas dez minutos para abrir o placar. Após Wesley ser derrubado dentro da área, Braulio da Silva Machado assinalou penalidade máxima para o Inter, convertida por Alan Patrick. O Cuiabá até tentou chegar ao gol de Rochet, mas parou nas mãos do goleiro uruguaio, que manteve a baliza zerada na primeira etapa. Em outra oportunidade, Pitta ficou de cara com o arqueiro, mas foi sinalizado o impedimento do atacante. O lance mais bonito da etapa inicial foi aos 40 minutos, quando Gabriel Mercado, no ataque, finalizou de primeira e marcou um golaço para o Colorado. O zagueiro aproveitou que Alan Empereur havia afastado mal a bola para ampliar o placar.

Na etapa final, mesmo com dois gols no placar, o Colorado queria ampliar a vantagem. Em batida de falta, Fernando subiu mais alto que todos, mas cabeceou para fora. Menos de cinco minutos depois, foi a vez de Wesley assustar Walter. Quase sem ângulo, o atacante chutou, e a bola passou raspando na baliza adversária. Nos minutos seguintes, o jogo esfriou. Mas, aos 27, Rafael Borré voltou a colocar fogo na partida. Num bate e rebate, o atacante aproveitou a sobra na cara de Walter e ampliou o placar. O goleiro colorado Rochet sequer trabalhou no segundo tempo.

Alan Patrick comemora seu gol em Internacional x Cuiabá no Beira-Rio. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O que vem pela frente

Após a vitória, o Internacional volta a campo no próximo domingo (22), quando encara o São Paulo, no Morumbis, a partir das 18h30. O duelo é um dos mais importantes para o objetivo do Inter na tabela e é considerado um jogo de seis pontos. No mesmo dia e mesmo horário, o Cuiabá recebe o Cruzeiro, na Arena Pantanal, e busca garantir três pontos para conseguir respirar melhor no campeonato.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 x 0 CUIABÁ

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 16 de setembro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Luis Carlos de Franca Costa

4️⃣ Quarto árbitro: Bruno Nogueira Prado

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

🥅 Gols: Alan Patrick (10‘/1ºT), Gabriel Mercado (40'/1°T), Rafael Borré (27'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Gabriel Carvalho (34‘/1ºT) do Internacional; Isidro Pitta (13‘/1ºT), Clayson (13‘/1ºT) do Cuiabá

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Vitão, Bernabéi (Renê), Fernando, Thiago Maia (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Gustavo Prado), Wesley (Wanderson), Alan Patrick e Rafael Borré (Enner Valencia).

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter, Matheus Alexandre (Railan), Marllon (Bruno Alves), Alan Empereur, Ramon, Lucas Mineiro, Fernando Sobral, Lucas Fernandes (Filipe Augusto), Jonathan Cafu (Gustavo Sauer), Clayson (Derik Lacerda) e Isidro Pitta.