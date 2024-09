Escudo do Internacional: como surgiu e a história do símbolo

Escudo do Internacional na versão atual de 2024.







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 16:47 • São Paulo

O escudo do Internacional, carinhosamente chamado de "Inter", é um dos símbolos mais icônicos do futebol brasileiro. Sua criação remonta ao ano de 1909, quando o clube foi fundado em Porto Alegre. Na época, o escudo era simples, consistindo nas iniciais "SCI" dispostas em um círculo vermelho, que representava as cores do clube. Essa simplicidade no design refletia o contexto de um clube em ascensão, que ainda estava construindo sua identidade no cenário do futebol gaúcho.

Ao longo dos anos, o escudo do Internacional passou por várias modificações, mas sempre manteve as iniciais do clube e a cor vermelha como base. Essa cor, inclusive, é uma homenagem aos fundadores do clube, que se inspiraram nos times europeus que utilizavam o vermelho como símbolo de força e paixão.

Evolução do escudo ao longo do tempo

Nas primeiras décadas de sua existência, o escudo do Internacional sofreu pequenas alterações para modernizar seu design e acompanhar as tendências da época. Em 1939, o clube adotou um novo modelo de escudo, mais refinado, que incluía uma borda branca ao redor das iniciais "SCI". Esse novo design foi um sucesso entre os torcedores e ficou conhecido como o "escudo clássico" do Internacional.

Em 1945, o escudo passou por outra atualização significativa. As iniciais "SCI" foram redesenhadas em um estilo mais arrojado, e a borda branca foi substituída por uma borda dourada, simbolizando a grandeza e as ambições do clube. Esse modelo foi utilizado durante as décadas seguintes e se tornou uma das marcas registradas do Internacional.

Símbolo do Internacional atual

O escudo atual do Internacional foi introduzido na década de 1990 e é utilizado até os dias de hoje. Ele mantém as características principais dos modelos anteriores, com as iniciais "SCI" em destaque no centro de um círculo vermelho. No entanto, o design foi refinado para se adaptar aos tempos modernos, com linhas mais suaves e um aspecto mais minimalista.

O vermelho continua sendo a cor predominante do escudo, representando a paixão e a força do clube e de sua torcida. A borda branca ao redor do círculo reforça a ideia de unidade e continuidade, enquanto as iniciais "SCI" simbolizam o compromisso do clube com sua história e suas raízes.

Uma das curiosidades mais interessantes sobre o escudo do Internacional é que ele já foi alvo de homenagens e variações em diferentes ocasiões. Em 2009, por exemplo, durante as comemorações do centenário do clube, o Inter lançou uma versão especial de seu escudo, que incluía uma estrela dourada acima do círculo vermelho, representando o centenário do clube e suas grandes conquistas.

Outra curiosidade é que, em competições internacionais, o escudo do Internacional costuma ser acompanhado de estrelas que representam os títulos mais importantes da história do clube, como as duas Copas Libertadores e o Mundial de Clubes de 2006. Essas estrelas são adicionadas acima do escudo nos uniformes do time, sendo uma forma de celebrar e lembrar as grandes vitórias do Inter em âmbito global.

O escudo do Internacional continua sendo uma parte fundamental da identidade visual do clube e de sua torcida. Ele está presente em todos os uniformes oficiais, bem como em uma ampla gama de produtos licenciados, como camisas, bonés, bandeiras e acessórios. Para os torcedores, o escudo representa o orgulho de pertencer a um dos maiores clubes do Brasil, e sua presença é constantemente celebrada em dias de jogo e em eventos oficiais.

Além disso, o escudo do Internacional é amplamente utilizado em campanhas de marketing, eventos institucionais e nas redes sociais do clube, reforçando sua presença e sua importância tanto no Brasil quanto no exterior.