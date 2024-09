Internacional x Cuiabá: como é o histórico do confronto?

(Foto: Divulgação / Cuiabá EC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Internacional e Cuiabá se enfrentam nesta segunda (16), pela 25ª rodada do Brasileirão. Veja quem leva vantagem no confronto direto!

➡️ Clique para assistir no Premiere

Internacional e Cuiabá já se enfrentaram em nove oportunidades, com quatro vitórias do Colorado, três empates e duas vitórias do Dourado. Pelo Brasileirão, foram sete encontros, com mais vantagem do Inter: três vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

Os outros dois jogos aconteceram pela Copa do Brasil, com o Colorado vendendo um jogo e empatando o outro. Nos últimos dois jogos, duas vitórias do Inter, nos Brasileiros de 2023 e 2024.

(Foto: Divulgação / Cuiabá EC)

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Cuiabá

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: segunda, 16 de setembro de 2024, às 20h;

📍 Local: Beira-Rio

📺 Onde assistir: Premiere;

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Provável escalação do Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Borré. Técnico: Roger Machado.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Fernandes, Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Jonathan Cafú, Clayson e Pitta. Técnico: Bernardo Franco.