Roger Machado vê queda de rendimento do Inter e foca em reação

O Internacional não conseguiu dar uma resposta para voltar aos trilhos e perdeu por 3 a 1 para o Atlético Nacional nesta quinta-feira (8), pela quarta rodada do Grupo F da Libertadores. Após o duelo no Atanásio Girardot, em Medellín, o técnico Roger Machado fez sua avaliação da equipe e projetou a sequência pela classificação às oitavas de final.

Em campo, o Atlético Nacional foi superior em toda a partida e fez valer o mando de campo. Para o comandante do Colorado, a sequência complicada de compromissos, infelizmente, "casou" com a queda de rendimento.

- A gente perdeu para um adversário (Atlético Nacional) que foi melhor que a gente. Ponto. E essa sequência mais dura coincide com o nosso decréscimo técnico. Agora, temos que arrumar uma forma de vencer, mesmo que não seja jogando bem. Vamos buscar soluções enquanto o momento técnico individual e coletivo desfavorável se mantiver - disse, em entrevista coletiva.

Com o resultado, o Inter fica na terceira colocação do Grupo F da Libertadores, com 5 pontos somados, enquanto o Atlético Nacional assumiu a segunda, com seis. A chave após quatro rodadas tem o Bahia na liderança, com sete, e o Nacional, do Uruguai, em último, somando quatro. Roger manteve a calma mesmo com a situação embolada.

- Temos o controle de ainda estar nas nossas mãos. Temos dois jogos e vitórias nesses jogos, nos dá a classificação. É um grupo que se mostrou desde o início, muito equilibrado e tem mostrado que as equipes tem perdido pontos, dentro e fora de casa. Com relação à classificação, é claro que nesse momento, estando atrás, gera uma preocupação externa, mas o ambiente que a gente acredita, de dois jogos ainda pela frente, deixa a gente ainda com as chances em nossas mãos - destacou Roger Machado.

Próximo compromisso do Inter

O Internacional volta a campo neste domingo (8), pelo Brasileirão. A equipe vai ao Rio de Janeiro encarar o Botafogo, no Nilton Santos, às 20h (de Brasília). Na competição nacional, o Colroado ocupa a nona colocação, com nove pontos.