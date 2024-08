Roger Machado reencontra ex-clube em busca da primeira vitória pelo Internacional

Roger Machado no comando do Inter (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 14:19 • Porto Alegre (RS)

O Internacional entra em campo na noite de quarta-feira (14) em busca de reencontrar o caminho das vitórias. Para isso, precisará bateu o Juventude, o maior carrasco da temporada.

Mais do que isso, a partida marca o reencontro da equipe da Serra com Roger Machado após uma saída conturbada. Com a demissão de Eduardo Coudet, o Colorado resolveu apostar em Roger, mas para isso, precisou tirá-lo do Juventude, que não ficou contente com a situação.

Na temporada, o adversário foi responsável por duas eliminações do Internacional: nas semifinais do Gauchão e na terceira fase da Copa do Brasil. Nas duas oportunidades, quem estava no comando do Alviverde era justamente Roger Machado.

Para acabar com o jejum de vitórias, o Internacional aposta em seu comandante, que conhece muito bem a equipe adversária. Para o Colorado, são 12 jogos sem vencer e uma distância de apenas um ponto para a zona de rebaixamento.

O Inter recebe o Juventude na noite de quarta-feira, a partir das 19h30, no Beira-Rio. A partida é uma das cinco que o Internacional tem em atraso. Contra o Papo, o jogo é válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Roger Machado à beira do campo no comando do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)