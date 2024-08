Grêmio e Internacional podem perder mando de campo no Brasileirão

Equipes serão julgadas na terça-feira (13) (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 18:26 • Porto Alegre (RS)

Grêmio e Internacional foram denunciados por incidentes que ocorreram no Gre-Nal do Campeonato Brasileiro, ainda em junho. Na ocasião, torcedores acenderam sinalizadores e alguns artefatos chegaram ao gramado do Couto Pereira. O julgamento será realizado na manhã de terça-feira (13).

Os clubes foram denunciados pelo artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto e lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”. Caso sejam considerados culpados, podem receber uma multa de R$100 a R$100 mil e até a perda de mando de campo. Apesar de o fato ter sido protagonizado pelos torcedores do Internacional, o Grêmio também foi denunciado por ser o mandante do jogo.

Relembre:

Grêmio e Internacional se enfrentaram em 22 de junho, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de mandante, o Tricolor ainda não podia contar com o seu estádio, por isso a partida ocorreu no Couto Pereira, em Curitiba. Conforme a súmula da partida, após o gol de Vitão, torcedores Colorados acenderam e arremessaram sinalizadores em direção ao gramado. Na ocasião, o jogo chegou a ser parado por cerca de dois minutos.