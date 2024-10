Roger celebra empate do Inter com Flamengo: ‘Gostinho de vitória’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 22:40 • Porto Alegre (RS)

Técnico do Internacional, Roger Machado ficou satisfeito com o empate em 1 a 1 diante do Flamengo, nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador do Colorado afirmou que o resultado teve "gostinho de vitória" e elogiou a qualidade do duelo, inclusive a atuação do árbitro Davi de Oliveira Lacerda.

➡️ Comentarista de arbitragem analisa lance polêmico de Inter x Flamengo

– Fizemos um grande jogo. Competimos até o final. Fomos resilientes. Na minha opinião, o melhor jogo do ano de duas equipes brasileiras. No início da partida, o árbitro veio me advertir e disse que ele estava adotando um critério perigoso. No fim, dei os parabéns. Ele escolheu um critério perigoso, mas deu certo – comentou o técnico do Inter.

– O que sai deste empate foi um jogo que saímos com gostinho de vitória. Buscamos o empate nos últimos minutos. Tivemos chances depois do 1 a 1. Seguimos pressionando. Uma qualidade muito alta. Falei no vestiário que tinha muito orgulho do grupo. Podemos almejar muitas coisas – completou Roger.

Como foi o jogo?

Internacional e Flamengo empataram 1 a 1 nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. O Fla abriu o placar com Carlos Alcaraz, de pênalti, no último lance do primeiro tempo, mas o Inter chegou ao empate com Enner Valencia nos minutos finais da partida. Com o resultado, o Colorado permanece na quinta colocação com 53 pontos, enquanto o Rubro-Negro soma 55 pontos logo acima, em quarto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte