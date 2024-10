Inter estende folga antes de iniciar preparação para Gre-Nal

Internacional ingressou no G-6 do Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Publicada em 07/10/2024 - 13:55 • Porto Alegre (RS)

O Internacional vive boa fase no Campeonato Brasileiro. Após entrar no G-6 da competição, os jogadores garantiram uns dias a mais de folga. Com a parada da Data Fifa, a delegação se reapresenta apenas na quinta-feira (10), quando começa a pensar em um dos jogos mais importantes do ano: o Gre-Nal.

O empate em 2 a 2 com o Corinthians, na noite de sábado (5), garantiu um ponto importante para o Internacional. Com a derrota do Bahia, o time conseguiu - finalmente, entrar no G-6 do Brasileirão. Agora, o time terá uns dias de folga antes de iniciar a preparação para enfrentar o seu maior rival, o Grêmio.

No dia 19 de outubro, daqui há duas semanas, os times se enfrentam a partir das 16h, no Beira-Rio. Até o momento, o Inter tem um desfalque certo: Thiago Maia. O volante levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. A lista, todavia, pode aumentar.

Thiago Maia foi amarelado por falta em Martínez (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

É justamente na parada da Data Fifa que o Departamento de Saúde do Colorado busca recuperar jogadores lesionados. Rafael Borré, Agustín Rogel e Fernando sofreram lesões musculares e estão em tratamento. A expectativa é de que estejam de volta no Gre-Nal.

Com a reapresentação marcada para quinta-feira, o Internacional inicia a preparação para enfrentar o Grêmio. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorre no Beira-Rio, a partir das 16h. No primeiro turno, o Colorado levou a melhor ao vencer o Tricolor por 1 a 0, no Couto Pereira, em Curitiba.