O Internacional venceu seus dois primeiros jogos na Libertadores Feminina e está classificado para as quartas de final. Na terceira e última rodada, as Guias Coloradas precisam de um empate com o Boca Juniors para assegurar a liderança do Grupo D. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá (Colômbia).