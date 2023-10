A goleira do Internacional, Gabi Barbieri, fez grandes defesas, mas não conseguiu evitar mais um empate do América. Aos vinte minutos do segundo tempo, Wendy Natis aproveitou escanteio para empatar o jogo mais uma vez. Mas novamente, as Coloradas reagiram rápido e um minuto depois, Dayana colocou as gaúchas com vantagem.