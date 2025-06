Os últimos treinos da semana passada e os trabalhos desta segunda-feira (9) trouxeram uma boa notícia para o técnico Roger Machado e para o torcedor colorado. Com desconforto muscular desde o final de maio, Ricardo Mathias volta ao Internacional e deve enfrentar o Atlético-MG na quinta-feira (12). A partida, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 21h30min (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O atacante de 19 anos sentiu o problema no posterior da coxa esquerda aos 20 minutos do primeiro tempo a partida contra o Sport, no dia 25 de maio. Desde então, passou por trabalho de recuperação no CT Parque Gigante e voltou a treinar como grupo na semana passada.

Guri deve começar o jogo

O camisa 49 foi a aposta do treinador colorado quando os centroavantes Enner Valencia e Rafael Borré estavam no DM. Na partida contra o Nacional-URU, em Montevidéu, pela Libertadores, ele atuou bem e marcou o primeiro gol na vitória por 2 a 0. Depois, voltou a colocar a bola na rede no de empate com o Mirassol, por 1 a 1, pelo Brasileirão.

Ricardo Mathias comemora gol contra o Nacional, do Uruguai (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

A volta do jogador é fundamental porque Roger Machado ainda não conta com Borré, que voltou ao DM com lesão muscular no abdômen, e Valencia, que dificilmente estará à disposição porque foi convocado para a seleção do Equador, que joga apenas dois dias antes contra o Peru, em Lima.

Provável time do Internacional para quinta

Mesmo com as dificuldades para montar a equipe diante do enorme número de desfalques – são dez atualmente em tratamento –, o Inter tem o jogo contra o Galo como decisivo. Com 11 pontos, um à frente do Fortaleza, primeiro time da zona do rebaixamento, o Inter precisa vencer afastar o risco de passar a parada para o Mundial de Clubes no Z4.

Para enfrentar o time mineiro, o Colorado deverá ir a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Henrique e Óscar Romero (Bruno Tabata); Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Wesley.