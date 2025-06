Internacional tem última semana decisiva antes da parada

Repetindo o que aconteceu em quase todo mês de maio, o Internacional tem a última semana decisiva antes da parada para o Mundial de Clubes. Na 14ª posição da tabela o Campeonato Brasileiro, com 10 pontos, um a frente o Fortaleza, primeiro time da zona de rebaixamento, o time do técnico Roger Machado precisa vencer o Atlético-MG na quinta-feira (12) se não quiser passar as férias no Z4.

Após o confronto com o Galo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, os jogadores colorados ganharão 15 dias de férias. Na volta, marcada para 28 de junho, os 15 dias restantes até o fim da competição da Fifa serão usados como intertemporada.

Treinos e viagem

Após a folga para uns e trabalhos regenerativos para outros, no domingo (8), o elenco alvirrubro volta ao trabalho nesta segunda (9) visando a partida em Minas Gerais. Os treinos desta semana acontecerão pela manhã, por volta das 10h (de Brasília), também terça (10) e quarta (11). Neste último dia, a delegação viaja em voo fretado para a capital mineira.

Para a partida, o treinador tem os desfalques de Bernabei e Fernando, ambos por lesão, e Alan Patrick, pelo terceiro amarelo. Ao mesmo tempo, poderá contar com a volta de dois atacantes. É certa a liberação de Ricardo Mathias, com chances de o garoto iniciar o jogo.

Já Enner Valencia é uma probabilidade mais difícil. Bastidores da seleção do Equador indicam que o camisa 13 está recuperado e pode entrar no confronto desta terça (10), contra o Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Se isso ocorrer, deve ficar à disposição de Roger para quinta.

Assim, o provável time para enfrentar o Galo terá Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Henrique e Óscar Romero (Bruno Tabata); Gustavo Prado, Ricardo Mathias (Valencia) e Wesley.