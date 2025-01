Mercado da Bola: Fortaleza anuncia meia-atacante ex-Atlético

O Fortaleza anunciou mais um nome estrangeiro para o setor ofensivo em 2025. Depois de fechar com o volante Pol Fernández, ex-Boca Juniors, o tricolor cearense contratou o meia-atacante Dylan Borrero, colombiano que tem passagem no futebol brasileiro vestindo a camisa do Atlético Mineiro.

O jovem de 22 anos chega em definitivo para o Leão do Pici com contrato assinado até 2028. A negociação foi sem custos para o Fortaleza após o fim de seu contrato com o New England Revolution, dos Estados Unidos. Pelo clube da MLS, o colombiano disputou 38 jogos em duas temporadas e marcou seis gols, além de quatro assistências.

Dylan Borrero é o novo reforço do Fortaleza para 2025. (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Sua ida para o futebol norte-americano aconteceu após temporada vitoriosa no Brasil. Com o Galo, Borrero fez parte do elenco multicampeão da temporada 2021, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Do Brasil, além da Supercopa Rei de 2022, em cima do Flamengo. O New England investiu cerca de 3,5 milhões de euros na época para contar com o jogador.

Segundo a plataforma de análise de mercado de transferências e valor de atletas, Transfermarkt, Dylan Borrero tem valor de mercado avaliado em 2,5 milhões de euros atualmente, ou R$ 16 milhões na cotação mais atualizada.

Além do clube norte-americano e do Galo, Dylan Borrero defendeu o Santa Fé, da Colômbia, clube que o revelou em 2019. Foram apenas oito jogos oficiais com o time principal antes de ser contratado pelo Atlético em 2020.

A chegada do atleta incorpora ainda mais o "elenco gringo" do Fortaleza, que tem investido forte no mercado sul-americano nos últimos anos visando jogadores com experiência em competições de alto nível. O Laion está classificado para a fase de grupos da Libertadores 2025 e disputará também o estadual, Brasileirão e Copa do Brasil.