Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 04:00 • Porto Alegre (RS)

O Internacional foi eliminado pelo Rosario Central na noite de terça-feira (23). Após empatar em 1 a 1 e não conseguir reverter o placar, o Colorado se despediu da Sul-Americana. Na saída do estádio, o lateral Renê conversou com a imprensa e desabafou sobre o seu momento no clube.

O lateral-esquerdo revelou que deve deixar o Internacional após o fim do seu contrato, que acontece em dezembro deste ano. Um dos jogadores mais criticados pela torcida, Renê ainda falou que ficar de fora poderia trazer um "ambiente melhor".

Meu futuro no clube mais para frente vamos ver o que vai acontecer, mas a tendência é que no fim do meu contrato eu procure outro caminho. Acho que é o melhor não só para mim mas para a equipe já que eu to trazendo às vezes algumas vaias da torcida. Eu ficar de fora às vezes pode ser que traga um ambiente melhor e ajude a equipe a conquistar as vitórias — desabafou Renê

Renê deixou o campo no intervalo para o lugar de Alexander Bernabei. O lateral-esquerdo vem sofrendo com as críticas da torcida Colorada. Anunciado em abril de 2022, o jogador tem contrato com o Inter até o final da temporada.