Confusões marcam eliminação do Internacional na Sul-Americana

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 00:13 • Porto Alegre (RS)

O Internacional está fora da Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (23), o Colorado empatou com o Rosario Central e se despediu da competição. Após o apito final, um torcedor invadiu o gramado do Beira-Rio e a Tropa de Choque foi acionada no estacionamento.

A primeira ocorrência aconteceu logo após o final do jogo. Um torcedor invadiu o gramado tentando chegar nos jogadores do Internacional, mas foi contido pelos seguranças.

Além disso, outros torcedores do mesmo setor tentaram invadir o gramado e chegaram a abrir os portões de acesso, mas não houve grandes perigos. Os jogadores que estavam em campo foram levados rapidamente para o vestiário.

Na sequência, protestos ocorreram no pátio do estádio Beira-Rio aos gritos de “time ser vergonha” e críticas ao presidente Alessandro Barcellos. A equipe de seguranças foi realocada para o estacionamento, onde os jogadores deixam o estádio.

Após perder no jogo de ida por 1 a 0, o Internacional não consegui reverter o placar. No Beira-Rio, empate não foi suficiente para avançar na Sul-Americana. O foco do Colorado passa a ser somente o Campeonato Brasileiro.