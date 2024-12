Internacional confirma data para início da pré-temporada

Pensando em 2025, o Internacional divulgou, na tarde desta segunda-feira (16), o seu planejamento para a pré-temporada. O dia 6 de janeiro marca a reapresentação do grupo de jogadores e comissão técnica a fim de iniciar os trabalhos do ano.

Enquanto a comissão técnica e staff do Clube se apresentarão no turno da manhã, os jogadores são esperados pela tarde. A pré-temporada, assim como eventuais jogos-treino, ocorrerão no Centro de Treinamentos Parque Gigante, em Porto Alegre, como tem sido nos últimos anos.

Pré-temporada do Internacional será no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/ SC Internacional)

Confira a nota:

O Sport Club Internacional informa que o grupo de jogadores se reapresentará na segunda-feira (06/01), à tarde. A comissão técnica e o staff do Clube retomarão as atividades no turno da manhã do mesmo dia. Aproveitamos para confirmar que a pré-temporada e eventuais jogos-treinos ocorrerão no CT Parque Gigante, em Porto Alegre.

Mudanças podem acontecer antes da pré-temporada

O time que iniciará a pré-temporada pode não ser o mesmo que encerrou o Campeonato Brasileiro. Ou seja, mudanças podem acontecer no plantel antes mesmo do início do próximo ano, como chegadas e saídas.

A saída mais provável é a do atacante Wesley. O Krasnodar, da Rússia, aumentou a oferta para contar com o jogador e a negociação está cada vez mais próxima de ser concluída. Outros nomes como o zagueiro Vitão e o atacante Lucas Alario também receberam sondagens e podem deixar o clube logo na sequência.

Por outro lado, a direção trabalha para trazer novos reforços para o time de Roger Machado. A zaga é tida como prioridade nesta janela, mas volantes e atacantes também estão na pauta. Até o momento, todavia, ainda não houve oficialização de contratações.