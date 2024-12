Inter receberá valor por venda de Palacios ao Boca Juniors

A venda de Carlos Palacios ao Boca Juniors rendeu, ao Internacional, um valor simbólico. Os argentinos desembolsaram 4,8 milhões de dólares (R$ 28,8 milhões) para contar com o meia-atacante. O Vasco também faturou com a negociação.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: ex-Vasco, Palacios é anunciado pelo Boca Juniors

O valor recebido pelo Internacional é simbólico. Isso porque o Colorado tem 0,5% de direito em cada negociação devido ao mecanismo de solidariedade da Fifa. O jogador atuou em Porto Alegre quando tinha 21 anos, em 2021, antes de ser negociado com o Vasco. Ou seja, o Inter receberá R$ 144 mil pela negociação.

O clube carioca ainda tinha 50% dos direitos do atleta, ou seja, recebeu 2,4 milhões de dólares (R$ 14,4 milhões). O restante foi dividido entre o Colo-Colo, clube onde Palacios estava atuando, e os empresários do jogador.

continua após a publicidade

Palacios jogou no Internacional em 2021, quando tinha 21 anos (Foto: Divulgação/Internacional)

Passagem de Palacios pelo Internacional foi discreta

Carlos Palacios chegou ao Internacional em 2021, por empréstimo ao Union Española, do Chile onde foi considerada a revelação do Campeonato Chileno no ano anterior. O Inter foi seu segundo clube na carreira, mas a passagem do meia-atacante por Porto Alegre foi discreta.

Pelo Colorado, foram 34 partidas, com nenhum gol anotado e três assistências concedidas. Logo na sequência, foi transferido ao Vasco, onde também não foi o destaque da equipe. Palacios balançou as redes apenas uma vez em 24 jogos com o cruz-maltino.

continua após a publicidade

➡️Saiba quanto o Vasco vai ganhar pela venda de Palacios ao Boca Juniors

Entretanto, no Colo-Colo, Palacios era um dos principais jogadores do elenco, o que fez com que chegasse como destaque ao Boca Juniors. Em 77 partidas realizadas com a camisa da equipe chilena, Palacios marcou 26 gols, contribuiu com três assistências e conquistou três títulos no país.