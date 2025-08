O Internacional enfrenta o São Paulo, neste domingo (3), no estádio Beira-Rio. O Colorado vem de três vitórias e um empate nas últimas quatro rodadas. O Alvirrubro está na décima posição, com 21 pontos, com cinco vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Agenda

A partida contra o Tricolor Paulista vale pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 21h30min (de Brasília). Roger Machado terá a ausência de Vitão, punido com dois jogos de suspensão pelo STJD.

Ingressos

O torcedor que quiser assistir Inter x São Paulo tem que ficar atento. O Colorado já abriu o check in e a venda dos ingressos. Você pode adquirir a entrada aqui. O sócio que comprar uma entrada poderá levar um acompanhante de graça.

Celeiro de Ases

O sub-15 do Inter venceu o São Luiz por 3 a 0, neste sábado, no Celeiro de Ases, am Alvorada, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho da categoria. Com o resultado, o Colorado está nas semifinais da competição..

Gurias Coloradas

Também no sábado, as meninas do sub-15 venceram o Fevat por 6 a 0, na estreia do Estadual da categoria. A partida aconteceu no Campo Linha Lenz, em Estrela.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.