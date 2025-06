Jogadores do Internacional seguem ordens e aproveitam as férias

A parada para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa permitiu aos clubes brasileiros que não estão no torneio darem folga aos seus atletas. E os jogadores do Internacional saíram do Beira-Rio com ordens explícitas de apenas descansar, física e mentalmente, nos 15 dias sem treinos. E o Lance! descobriu que alguns estão seguindo à risca a orientação e aproveitando.

As fotos divulgadas pelos atletas colorados em suas contas no Instagram incluem viagens à Grécia e aos EUA e até casamento. Confira.

Vitão, Wesley e esposas no Mediterrâneo

Lucca Drummond curte a folgo em San Diego (EUA) (Foto: Reprodução Instagram)

O zagueiro Vitão e o atacante Wesley e suas companheiras viajaram juntos. Na terça (17) e nesta quarta-feira (18), o quarteto aproveitava o sol do Mediterrâneo na região de Mykonos.

Enquanto isso, os também atacantes Johan Carbonero e Lucca Drummond estão nos EUA. O colombiano aproveita os dias ao lado da família na Disney. Já o garoto da base está em San Diego, na Califórnia.

De saída do Inter, o uruguaio Rogel aproveitava os últimos momentos de folga em Punta Cana, na República Dominicana, junto de sua companheira e o filho, antes de retornar ao Hertha Berlin, na Alemanha.

Rogel e a família na República Dominicana (Foto: Reprodução Instagram)

Casamento no civil

Já o também Lucca aproveitou os últimos dias para os preparativos do seu casamento com a nutricionista Anita de Freitas. Nesta quinta (18), os dois consumaram a união no civil.

Lucca e Anita no casamento (Foto: reprodução Instagram)

