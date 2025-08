Os resultados determinam a continuidade, avalia técnico do Internacional

Após nova derrota – dessa vez por 2 a 1 para o São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (3), no estádio Beira-Rio –, o técnico do Internacional, Roger Machado, concedeu entrevista tensa. O treinador comentou a atuação da equipe, as mudanças – táticas e técnicas – e falou sobre sua permanência ou não no cargo, avaliando que "os resultados determinam o resultado". Confira a íntegra da coletiva:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Colorado vem de três atuações e resultados ruins, todas na cancha alvirrubra – o empate em 1 a 1 com o Vasco, e as derrotas por 2 a 0 para o Fluminense e 2 a 1 para o São Paulo.

A mudança tática

A primeira pergunta respondida pelo treinador foi referente à mudança tática, com o Inter entrando no 3-5-2. Conforme Roger Machado, a ideia de usar uma estrutura diferente foi em função do São Paulo, que joga da mesma forma.

continua após a publicidade

– A ideia foi fazer o espelhamento, mas também proporcionar a entrada de dois atacantes na frente. Para melhorar a eficiência no ataque. Buscando soluções e alternativas para passar por esse momento de instabilidade.

Questionado se o esquema poderia se repetida, o técnico acrescentou:

– Foi pontual, mas também pensando numa solução. Gostaria de ter conquistado uma vitória com uma atuação boa desse ataque para termos confiança de repetir o esquema.

continua após a publicidade

Pode ser repetido se eu conseguir arrumar as peças.

Ainda falou sobre as vaias da torcida:

– Naturalmente, nos maus momentos, o torcedor, com todo direito da sua paixão, vai se manifestar, vaiando, pedindo a saída do treinador. Nas instabilidades, o torcedor vai pedir mudanças. A permanência de qualquer treinador no cargo depende das vitórias. O futebol não começou agora, nem vai acabar agora. O futebol vai seguir, seja com o comandante aqui ou outro, que vai a mesma forma passar por instabilidades.

E disse que segue trabalhando e motivado:

– Continuo buscando soluções para que o torcedor volte a ovacionar o time. As instabilidades acontecem. Essa está demorando um pouco, mas vai passar. Mas os resultados determinam a continuidade.

Atletas falaram na zona mista

Mesmo com demora, alguns atletas falaram na zona mista. Thiago Maia foi o primeiro. O volante pediu desculpas ao torcedor.

– Estamos devendo. Sabemos disso. Agora temos que virar a chave para tentar reverter o resultado. Já revertemos muitos resultados. Agora é se abraçar e dar o máximo por essa camisa – ponderou.

O atacante Borré falou que o time passe por um momento difícil.

– Não queremos deixar essa imagem. Mas quarta temos uma partida importante [contra o Fluminense], que pode virar a chave, mudar tudo. Seria uma vitória que tanto esse grupo precisa. Somos conscientes e realistas de que temos responsabilidade de melhorar individualmente.