Veja a coletiva do técnico do Internacional, Roger Machado

Após perder por 2 a 1 para o São Paulo na noite deste domingo (3), no estádio Beira-Rio, o técnico do Internacional, Roger Machado, concede entrevista coletiva e está comentando as mudanças que promoveu no time. Para a partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o comandante colorado teve três ausências. Ao mesmo tempo, o treinador alterou o esquema tático. Confira o vídeo:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o resultado, o Tricolor subiu para a oitava posição, com 25 pontos. Já o Colorado estacionou nos 21, caindo da décima para 13ª colocação. No meio da semana, as duas equipes têm confrontos pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

As ausências e mudança tática

A mudança tática foi promovida, em parte, pela ausência do zagueiro Vitão, suspenso por dois jogos pelo STJD. Sem o camisa 4, o técnico escalou Gabriel Mercado, que não entrava em um jogo oficial desde setembro, Clayton Sampaio e Victor Gabriel.

continua após a publicidade

No meio, sem Alan Patrick, com virose, e Bruno Henrique, se recuperando de pancada na perna esquerda, ficaram de fora. Com isso, o uruguaio Alan Rodríguez estreou com a camisa vermelha, jogando ao lado de Thiago Maia e Bruno Tabata. Na frente, Roger Machado voltou a escalar Rafael Borré e Enner Valencia.

O que vem pela frente

Depois da partida deste domingo, o Alvirrubro vira a chave e volta a se concentrar na Copa do Brasil. Na quarta (6), enfrenta o Fluminense precisando reverter a derrota de 2 a 1 para ir às quartas de final. O jogo será às 21h30min (de Brasília), no Maracanã.

continua após a publicidade

No próximo sábado (9), o time de Roger Machado vai a Bragança Paulista, enfrentar o Bragantino, pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida será às 18h30min, no estádio Cícero de Souza Marques.