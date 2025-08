Internacional x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Internacional recebe o São Paulo na noite deste domingo (3) no Beira-Rio pela 18ª rodada do Brasileirão. O confronto direto entre as equipes do meio de tabela desafia o técnico são-paulino Hernan Crespo a manter a boa fase, enquanto o time de Roger Machado busca se recuperar do revés na Copa Do Brasil no meio de semana.

Ficha do jogo INT SAO Brasileirão 18ª rodada Data e Hora Domingo, 3 de agosto de 2025, às 20h30 (horário de Brasília) Local Estádio Beir-Rio, Porto Alegre Árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) Var Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) Onde assistir

O Inter ocupa a 10ª posição na tabela com 21 pontos conquistados em 16 partidas, já o São Paulo tem um jogo a mais no torneio e 22 pontos somados, ocupando a 7ª colocação. A bola rola em Porto Alegre às 20h30.

O internacional teve dois desfalques importantes para o jogo diante do tricolor. Os meias Alan Patrick, diagnosticado com virose, e Bruno Henrique, que se recupera de dores na perna esquerda após um lance sofrido no jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, são ausências. Outro desfalque do técnico Roger Machado é o lateral esquerdo Ramon, que tem saída encaminhada para o Vitória e não foi relacionado para o duelo.

Por outro lado, ganha os reforços de Richard, volante contratado do Alanyaspor, da Turquia, e o uruguaio Alan Rodríguez, que chega do Argentinos Juniors. Ambos estão à disposição do técnico para o jogo de logo mais.

Do lado do São Paulo, Crespo não terá Alan Franco e Ferreira, dos dois suspensos por cartão amarelo na última rodada, contra o Fluminense. Wendell, lateral esquerdo, será ausência pelas próximas semanas por uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. Nome de peso como Oscar, Lucas, Calleri, Luiz Gustavo e Ryan Francisco segue fora por lesões.

Quem retorna ao time é o jovem atacante Lucca, que steve fora das últimas quatro partidas por problemas musculares.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Clayton Sampaio (Mercado), Victor Gabriel e Bernabei; Richard, Thiago Maia, Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Borré

SÃO PAULO (Técnico: Hernan Crespo)

Rafael, Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.