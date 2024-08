Oferecido ao Inter, contratação mais cara da história do Colorado fecha com ex-clube

Nico López é o novo reforço do Nacional (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 19:14 • Porto Alegre (RS)

Nico López, a contratação mais cara da história do Internacional, foi anunciado nesta quinta-feira (08) como novo reforço do Nacional, do Uruguai. Antes de fechar com o clube que o revelou, o jogador foi oferecido ao Colorado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar disso, o retorno do atacante não despertou interesse para a direção. Em 2016, Nico López chegou ao Internacional com grande destaque e, até hoje, é a contratação mais cara da história do clube. Para tê-lo, o Colorado desembolsou cerca de R$ 35 milhões.

Antes de fechar com o Nacional, o atacante estava no Club León, do México. Ele também conta com passagens pelo León, Granada, Hellas Verona, Udinese e Roma. Além, é claro,do Internacional, que atuou de 2016 a 2019.

O Nacional apostou no retorno do jogador principalmente para a Libertadores. Nas oitavas de final, o clube uruguaio enfrenta o São Paulo. Os confrontos estão marcados para os dias 15 e 22 de agosto.