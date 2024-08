Grêmio ou Internacional: qual o time de Tatiana Weston-Webb, prata do surfe nas Olimpíadas?

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 11:50 • Rio de Janeiro

Um dos grandes nomes do surfe nas Olimpíadas 2024, Tatiana Weston-Webb revelou se torce para Grêmio ou Internacional no futebol. Filha de um surfista britânico com uma brasileira, a medalhista olímpica disse que a mãe torce para o Imortal Tricolor, enquanto o pai passou a assistir jogos do Colorado quando a atleta era mais nova.

Tati nasceu no Brasil, mas se mudou para o Havaí com dois meses de idade. Após ver seu irmão mais velho surfar, ela começou a praticar o esporte aos oito anos de idade e decidiu focar de vez no surfe aos 13, já que também jogava futebol.

Tatiana Weston-Webb foi campeã em 2015 do WQS (divisão de acesso da WSL) e se classificou para o World Women's Championship Tour, mas mesmo em 2015 disputou o WCT e ganhou o prêmio de estrante do ano. Em 2016, ganhou seu primeiro evento do Circuito Mundial, em Huntington Beach, nos Estados Unidos.

Na grande decisão do surfe feminino nos Jogos Olímpicos, a brasileira entrou para a história e ficou com a medalha de prata, após ser derrotada pela americana Caroline Marks.