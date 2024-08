Quem é Agustín Rogel, novo zagueiro do Internacional?

(Foto: Divulgação / Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 14:52 • Rio de Janeiro

O Internacional tem novo reforço: Agustín Rogel. O zagueiro uruguaio chega para ser mais uma opção para Roger Machado no setor defensivo. Aos 26 anos, o jogador tem contrato de empréstimo de uma temporada.

Rogel foi revelado pelo Nacional, do Uruguai, onde fez a categoria de base e atingiu o nível profissional em 2017. Desde então, o zagueiro atuou pelo Krylya Sovetov, da Russia, Toulouse, da França, Estudiantes, da Argentina, e por último, no Hertha Berlim, da Alemanha.

Nesta temporada, o zagueiro contabiliza apenas quatro jogos. Isso porque precisou fazer uma cirurgia no joelho, que o tirou dos campos por sete meses. No entanto, retornou em abril, quando atuou em quatro partidas pelo time B do Hertha Berlim.

Agustín Rogel se destaca pelo bom jogo aéreo e ser muito forte na marcação. Com contrato de empréstimo de uma temporada, o zagueiro já treina com a equipe de Roger Machado e aguarda inscrição no BID para poder fazer a sua estreia pelo Internacional.

Uruguaio chega com contrato de uma temporada com o Colorado (Foto: Reprodução / Instagram)