Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 15:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Em uma recente rivalidade, dentro e fora de campo, Botafogo e Palmeiras chegam para o confronto nesta quarta-feira (14), pelas oitavas de final da Libertadores, com alta expectativa, já que protagonizaram um jogo intenso e cheio de emoção no início do Brasileirão. Na ocasião, o Alvinegro venceu por 1 a 0, na revanche pela virada de 4 a 3 sofrida pelo clube carioca na temporada passada. Jogo que ajudou o Alviverde a subir na tabela e levar o título brasileiro.

Os clubes precisam da vitória para reanimar as torcidas após eliminação das equipes na Copa do Brasil: o Glorioso foi eliminado pelo Bahia e o Verdão, pelo Flamengo.

Além de estarem brigando pela posição mais alta da tabela no Brasileirão, Botafogo e Palmeiras seguem na luta pelo título de campeão da América, mas apenas um deles continuará vivo na competição.

Só que não será tão fácil para nenhum dos dois. Os clubes estão em boa fase e com bons números na temporada. No Campeonato Brasileiro, o Glorioso tem o melhor ataque, e o Alviverde, a melhor defesa.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nas oitavas da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Palmeiras entra em campo no Nilton Santos buscando alcançar seu próprio recorde de invencibilidade na Libertadores. O Alviverde não perde na competição desde a fase de grupos de 2023, contra o Bolívar por 3 a 1, somando um total de 17 jogos. A sequência recordista é do clube paulista e conta com simplesmente 18 partidas sem derrota, entre as temporadas de 2021 e 2022.

Voltando a pensar em números, quando o assunto é Libertadores, o Palmeiras tem uma vantagem clara: enquanto o time conquistou três Libertadores, duas delas nos últimos anos, o Botafogo ainda não teve oportunidade de colocar essa taça em sua coleção. No entanto, o Alvinegro chega na competição, após ficar fora por seis anos, com grandes chances e expectativas de conquistar o título.