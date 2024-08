Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 05:15 • São Paulo (SP)

O São Paulo já está no Uruguai para encarar o Nacional na noite desta quinta-feira (15), às 19h, no Parque Central, para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O técnico Luís Zubeldía não deve ter problemas para escalar sua equipe fora de casa, já que viajou com força máxima em busca de garantir um bom resultado em Montevidéu. A volta, que decidirá a vaga, será no dia 22, no Morumbis.

Apenas o lateral-direito Igor Vinícius, que já vinha sendo poupado para evitar uma possível lesão, segue fora e não viajou. Com os jogadores titulares descansados após o São Paulo vencer o Atlético-GO, no domingo, com os reservas, o time que vai a campo deve ser o mesmo que vem conquistando bons resultados no Brasileirão e Copa do Brasil, com o quarteto ofensivo formado por Lucas, Luciano, Ferreira e Calleri.

O Tricolor inscreveu três jogadores que não atuaram na fase de grupo do torneio continentals: os volantes Marcos Antônio e Liziero, além do zagueiro Igão. Todos eles, no entanto, devem começar no banco de reservas.

A provável escalação do Tricolor tem Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.

