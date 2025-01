Em situação financeira difícil, o Internacional nem de longe terá uma janela de transferências como a do início do ano passado. Se em janeiro de 2024 o clube gaúcho foi agressivo, anunciando, entre outros, o colombiano Rafael Borré, agora o foco é manter ao máximo o elenco que encerrou bem o ano. E a única contratação de vulto deve ser a do lateral Bernabei.

O argentino foi apontado como o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão, mas estava vinculado ao Inter apenas por empréstimo. O contrato do jogador com o clube gaúcho encerrou em 31 de dezembro, e por ora ele voltou a ser jogador do Celtic, da Escócia.

O clube escocês quer 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) por Bernabei, valor que não tinha como ser desembolsado pelos gaúchos. Mas a compra dos direitos do jogador se tornou possível nos últimos dias de 2024, quando o Internacional negociou o meia Gabriel Carvalho com o Al Quadisiya, da Arábia Saudita — o jogador, que tem 17 anos, só pode se transferir para o futebol árabe no segundo semestre.

O argentino já manifestou interesse em permanecer no Inter, e entre o jogador e o clube gaúcho já está tudo acertado. O Internacional, porém, ainda precisa fechar o negócio com o Celtic para ter Bernabei na apresentação para a pré-temporada, em 6 de janeiro.

Venda de Gabriel Carvalho diminui perdas no Internacional

Mais do que conseguir recursos para contratar Bernabei, a negociação de Gabriel Carvalho com os árabes deu fôlego financeiro ao Inter. O clube estava na iminência de negociar o atacante Wesley com o Krasnodar, da Rússia, e de perder o volante Thiago Maia para o Santos. Agora, os dois têm grandes chances de permanecer.

Por outro lado, o zagueiro Vitão ainda pode deixar o Beira-Rio. O defensor interessa ao futebol europeu — em agosto, ele ficou na iminência de se transferir para o Bétis, da Espanha. O Napoli também já demonstrou interesse no zagueiro.