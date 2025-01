O goleiro Caíque está deixando o Grêmio. Reserva imediato de Marchesín ao longo da última temporada, o atleta negocia a sua saída para o Criciúma. Apenas detalhes burocráticos impedem o anúncio do atleta pelo Tigre, que deve acontecer ainda nesta quarta-feira (8).

Caíque deixa o Grêmio e é o novo reforço do Criciúma (Foto: Renan Jardim / Grêmio FBPA)

A venda de Caíque renderá ao Grêmio R$ 250 mil. O Tricolor ainda manterá 30% dos direitos econômicos do atleta. O vínculo do goleiro com o time catarinense será de dois anos e ele chega ao clube com o status de titular - o que não vinha acontecendo no Grêmio.

No Grêmio desde 2023, Caíque foi contratado pelo então vice-presidente Antônio Brum através das redes sociais. Na última temporada, o goleiro atuou como reserva imediato de Marchesín e esteve presente em 16 partidas.

No Criciúma, a história tende a ser diferente. Gustavo, titular na última temporada, negocia com o Juventude e Alisson, reserva, deixou o clube. Com isso, Caíque chega para brigar pela posição. Apenas detalhes burocráticos impedem o anúncio oficial, mas devem ser resolvidos ainda nesta quarta-feira.

Grêmio inicia a pré-temporada

A quarta-feira marca o início da pré-temporada gremista. Os atletas foram divididos em dois grupos. Os jogadores que finalizaram o calendário de jogos na temporada passada foram submetidos aos testes específicos na parte da manhã.

PLAY NA PRÉ-TEMPORADA! 🇪🇪▶️ Na manhã de hoje, parte do elenco gremista já iniciou os testes físicos para 2025. O Tricolor conta em mais um ano com a parceria do Hospital Moinhos de Vento para a realização dos exames. pic.twitter.com/ISqJqchEwS — Grêmio FBPA (@Gremio) January 7, 2025

Já os jogadores que retornaram de empréstimo e que estavam em tratamento de lesão se reapresentaram na manhã de terça-feira (7), no CT Luiz Carvalho, onde passaram por exames médicos e de imagem.

A abertura oficial da temporada gremista acontecerá na manhã de quinta-feira (9), em evento aberto para a imprensa. De acordo com o Grêmio, haverá transmissão ao vivo pela Grêmio TV com um programa especial para a torcida.