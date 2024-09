Ídolos do Internacional: conheça os 10 maiores da história

A conquista do Mundial fez com que Fernandão virasse o maior ídolo do Internacional na história. (Foto: FIFA)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 05:48 • São Paulo

O Internacional, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, tem uma história rica em títulos e grandes jogadores que marcaram época. Desde o domínio no cenário nacional até as conquistas internacionais, o Colorado sempre teve craques que vestiram a camisa com orgulho e honraram a torcida. Cada um dos ídolos do Internacional deixou uma marca indelével na história do clube.

Desde Fernandão, herói da Libertadores e do Mundial de 2006, até ícones como Falcão e D'Alessandro, o Inter é um clube que tem uma relação especial com seus jogadores.

Falcão é um dos maiores ídolos do Internacional. (Foto: SC Internacional)

Os 10 maiores ídolos do Internacional