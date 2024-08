Adversário do Internacional no Brasileirão, Juventude eliminou o Colorado em duas competições; relembre

Foto: Maxi Franzoi/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 18:38 • Porto Alegre (RS)

O Internacional entrará em campo na noite desta quarta-feira (14) com a missão de voltar a vencer. Entretanto, terá pela frente o Juventude, o maior carrasco da temporada. No ano, o Papo já eliminou o Colorado em duas competições.

Esse será o 6º jogo entre Internacional e Juventude em 2024. Apesar de cada um ter uma vitória na conta, é o Alviverde que obtêm vantagem, já que eliminou o Colorado tanto no Campeonato Gaúcho, quanto na Copa do Brasil.

Em março desta temporada, os times se enfrentaram pelas semifinais do Gauchão. Nas duas ocasiões, as equipes empataram e levaram a decisão para os pênaltis. Em pleno Beira-Rio, o Juventude eliminou o Inter ao vencer por 6 a 5, nas penalidades. O jogo ficou marcado pela batida de cavadinha de Robert Renan, zagueiro Colorado.

Após a primeira eliminação, as equipes voltaram a se enfrentar, desta vez pela terceira fase da Copa do Brasil. Diferente do primeiro confronto, neste o Juventude venceu o primeiro jogo, no Beira-Rio, por 2 a 1. Na volta, no Alfredo Jaconi, os donos da casa tinham a vantagem do empate - o que aconteceu. Pela segunda vez no ano, o Papo eliminou o Colorado.

A curiosidade é que quem estava no comando do Juventude nas eliminações, agora está à frente do Internacional. Roger Machado, técnico do Internacional, estava no Juventude desde janeiro deste ano e aceitou a proposta Colorada após a demissão de Eduardo Coudet. Entretanto, no comando do Inter, ainda não venceu e espera fazer isso diante do ex-clube.

Inter e Juventude entram em campo na noite desta quarta-feira, a partir das 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, a direção projeta 18 mil torcedores.