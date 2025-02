Internacional vence Brasil de Pelotas e segue invicto no Gauchão

O Internacional venceu o Brasil de Pelotas por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. O zagueiro Rogel abriu o placar para o Colorado aos 51 minutos do primeiro tempo, enquanto Vitinho e Enner Valencia deram números finais ao confronto.

Com o triunfo, a equipe de Roger Machado chegou aos 13 pontos e ocupa a liderança do Grupo B, enquanto o Caxias persegue o Internacional na vice-liderança com 9 pontos conquistados. Restam três rodadas para o fim da primeira fase do Gauchão.

Como foi a partida entre Internacional e Brasil de Pelotas?

Na etapa inicial, o Internacional tomou conta das ações da partida, mas não conseguiu abrir o placar apesar das boas chances criadas. Aos 24 minutos, Aguirre foi acionado na área e cruzou para Vitinho, que encobriu o goleiro do Brasil de Pelotas, mas o zagueiro Bruno Miguel tirou o gol em cima da linha. Na sequência, Enner Valencia recebeu cruzamento de Vitinho e carimbou o travessão. Nos acréscimos, Rogel aproveitou uma cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes aos 51 minutos.

Na volta do intervalo, Vitinho aproveitou a rebatida da defesa em chute de Thiago Maia, cortou a marcação para o meio e finalizou no cantinho para ampliar o marcador para o Internacional. O Brasil de Pelotas chegou a descontar aos 10 minutos do segundo tempo com Alan Baid, mas o VAR verificou posição irregular de Juliano no momento da cobrança de falta e anulou o gol. E aos 18 minutos, Pablo foi acionado pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro para Enner Valencia completas de carrinho para o fundo das redes. Após o terceiro gol, a partida esfriou, e o Colorado controlou o duelo até o apito final.

O que vem por aí?

No sábado (8), o Internacional encara o Grêmio no primeiro clássico de 2025 entre as duas equipes, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho, às 19h (de Brasília). No mesmo dias, o Brasil de Pelotas também faz clássico contra o Pelotas, às 14h30 (de Brasília).