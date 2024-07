Internacional terá mudanças na escalação para enfrentar o Bahia

Roger vai promover mudanças no Inter para enfrentar o Bahia (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 15:54 • Porto Alegre (RS)

O Internacional volta a campo na noite de sábado (27), quando enfrenta o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto, Roger Machado será obrigado a fazer mudanças no time, visto que não conta com um dos seus principais jogadores.

Alan Patrick, capitão e camisa 10, sofreu uma lesão diante do Rosario Central que o tira do time por, ao menos, dois meses. Com isso, Roger Machado deve ousar e colocar em campo um garoto de apenas 16 anos. Gabriel Carvalho foi testado na posição e pode ser a novidade contra o Bahia.

Além disso, Bernabei deve ganhar espaço no time. Com Eduardo Coudet, a entrada do lateral sequer era cogitada. Com Roger, a tendência é que a situação mude. Bernabei chegou a treinar entre os titulares e pode estar entre os 11 iniciais.

Com isso, o Internacional deve entrar em campo com Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Bruno Henrique e Bruno Gomes; Gabriel Carvalho; Borré e Valencia. A bola rola a partir das 20h, na Arena Fonte Nova.