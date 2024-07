Alan Patrick deve desfalcar o Colorado por pelo menos dois meses







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 20:30 • Rio de Janeiro

O Internacional tem mais uma baixa confirmada. Nesta quarta-feira (24), o clube informou que Alan Patrick teve diagnosticada uma lesão no joelho esquerdo e desfalca o Colorado por ao menos dois meses.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com o clube, o meia sofreu um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Autor do gol Colorado diante do Rosario Central, o jogador deixou o campo aos 43 minutos da etapa final, após choque com Campaz.

Confira a nota:

O atleta Alan Patrick foi diagnosticado com um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O jogador já iniciou o tratamento e o prazo de recuperação estimado é de dois meses.