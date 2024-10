Internacional tem mais de 90% de chance de vaga na Libertadores

Inter tem a melhor campanha no segundo turno do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 28/10/2024 - 11:53 • Porto Alegre (RS)

O Internacional ganhou mais uma partida no Campeonato Brasileiro. Na noite de sábado (26), o Colorado conquistou mais três pontos diante do Atlético-MG, na Arena MRV. Mais do que isso, se aproximou do seu objetivo: uma vaga na Libertadores.

Com a vitória, o Colorado chegou aos 52 pontos e ocupa a 5ª colocação do Brasileirão. O time também abriu vantagem acima do 7º colocado - primeiro fora da zona de classificação para a Libertadores, o Bahia. São seis pontos de diferença entre as equipes.

Com isso, o Internacional chegou a pouco mais de 93% de chances de garantir a classificação para a Libertadores. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ainda restam oito jogos na competição para que o time alcance os 100% desejados.

Há chance de ser campeão?

Ainda de acordo com a UFMG, o Internacional tem 0.7% de chances de levar o título do Campeonato Brasileiro. Esse, entretanto, não é o grande objetivo da equipe. Como já disse o técnico do Inter, Roger Machado, o Colorado busca uma vaga para Libertadores - e está muito próximo de alcançá-lo.

Internacional venceu o Atlético-MG fora de casa e aumentou invencibilidade (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O Internacional ainda tem um jogo a menos do que a maioria dos seus adversários e o confronto é direto. O Colorado, na 5ª colocação, enfrenta o Flamengo, no 4º lugar. A diferença é de apenas dois pontos e, em caso de vitória, o time de Roger ingressa no G-4 do Brasileirão, chegando cada vez mais perto do objetivo da temporada.

É inegável que, apesar de não ser o objetivo principal, o Internacional gostaria de levantar a taça da competição. Porém, a pouca probabilidade, somada ao planejamento para o final da temporada, não coloca o título como número 1.