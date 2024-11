Internacional tem lista de jogadores pendurados contra o Criciúma

Borré pode desfalcar o Internacional contra o Fluminense (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 05/11/2024 - 15:11 • Porto Alegre (RS)

O Internacional entra em campo na noite desta terça-feira (5), quando enfrenta o Criciúma, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o time já está de olho no próximo confronto, com o Fluminense. Isso porque o elenco tem uma lista de jogadores pendurados.

A lista conta com Wesley, Bernabei, Valencia, Borré, Bruno Gomes, Wanderson, Renê e Ricardo Mathias. Além disso, Roger também está pendurado. Ou seja, se qualquer um deles for amarelado diante do Criciúma, deve cumprir suspensão automática na próxima rodada, contra o Fluminense.

Dos oito jogadores, ao menos quatro atuam no time titular: Wesley, Bernabei, Borré e Bruno Gomes. Todavia, Valencia, Wanderson e Ricardo Mathias são opções de Roger Machado que, apesar de começarem no banco, tem entrado ao longo da partida.

Com isso, o Internacional enfrenta o Criciúma em busca dos três pontos e de não perder seus jogadores por suspensão automática, já que seu adversário, o Flu, não teve o mesmo cuidado. Após empatar em 2 a 2 com o Grêmio, o time viu sua lista de desfalques aumentar com os cartões de Fábio, Ganso, Jhon Arias, Kauã Elias e Thiago Santos. Felipe Melo, expulso no banco de reservas, também não enfrenta o inter, assim como Marcelo, que teve seu contrato rescindido.

Inter busca aumentar invencibilidade

Caso o Inter não perca para o Criciúma nesta terça-feira, chega aos 13 jogos sem perder. Com isso, Roger Machado atinge a marca de Mano Menezes, em 2022, e de Abel Braga, em 2020. Além disso, em caso de vitória, o Internacional ingressa no G-4 do Brasileirão e torce para o Flamengo tropeçar diante do Cruzeiro para garantir a vaga entre os quatro primeiros da competição.