Inter planeja R$ 25 milhões a mais com mensalidades

O Conselho Deliberativo do Internacional aprovou na noite desta segunda-feira (17) a proposta enviada pelo Conselho de Gestão, que tem como objetivo aumentar as receitas sem perder a identidade do clube. A medida aceita prevê um aumento de até R$ 25 milhões nas receitas. Para isso, irá reajustar as mensalidades do sócio-torcedor.

Em nome do Conselho de Gestão, o presidente Alessandro Barcellos elencou os motivos que levaram a diretoria a propor a recomposição nas obrigações sociais. De acordo com o mandatário alvirrubro, as duas únicas atualizações promovidas nas mensalidades ao longo dos últimos 10 anos deixaram as receitas coloradas defasadas na rubrica de sócios.

Combater este déficit, de acordo com Alessandro, torna-se um importante compromisso, e de reduzido impacto no bolso dos associados, para fazer o Internacional mais competitivo dentro de campo.

– A recomposição permitirá maior capacidade financeira para o clube, uma vez que, por meio da atualização, retomaremos a relação entre o crescimento do nosso quadro social com o valor obtido com as receitas recorrentes – comentou Alessandro Barcellos.

Diretor de finanças explica os ganhos com o reajuste

Com o anúncio recente do novo patrocinador máster, e uma receita anual que pode ultrapassar os R$ 100 milhões apenas em patrocinadores, o Internacional vem buscando potencializar receitas ligadas a patrocínios, publicidade, licenciamento, e agora no sócio-torcedor.

Já o Diretor Executivo de Finanças, Aldoir Pinzkoski Filho, sublinhou os ganhos projetados com a aprovação da proposta de recomposição:

– O Inter tem a quinta menor mensalidade do Brasil. De 19 clubes, estamos em 15º. Nossa média está em R$ 78. A mensalidade tem uma defasagem de 24,09% quando considerado o IPCA e de 48,30% no IGPM. Estamos propondo uma reposição de 25,43%, o que representa um acréscimo superior a R$ 2 milhões por mês. E estudos mostram que o risco de perda de sócio pode existir, mas é minimizado.

Concluída a votação e oficializada a atualização das obrigações sociais, o Clube, agora, dará prosseguimento ao processo de regulamentação dos novos valores das mensalidades.