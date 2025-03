Gre-Nal: Internacional começa venda de ingressos para sócios

O Internacional confirmou a comercialização dos ingressos para o Gre-Nal 445 para a manhã desta quarta-feira (5). Os tíquetes podem ser adquiridos pelos sócios na plataforma Mundo Colorado. O valor único é de R$ 120 e haverá 2 mil lugares destinados ao setor visitante. Depois da compra, o torcedor precisa trocar o voucher na bilheteria do Gigantinho entre quinta (6) e o dia da partida.

O Colorado também disponibiliza o transporte para quem for ao clássico. Por mais R$ 25, quem adquirir o bilhete pode sair do entorno do Beira-Rio, comparecer ao palco da primeira final do Campeonato Gaúcho e retornar ao estádio alvirrubro. O Inter estima que o processo de vendas aconteça somente para sócios.

Do outro lado, a Arena Porto-Alegrense iniciou a venda de ingressos na tarde de terça (4). Nesse primeiro momento, as entradas estão disponíveis apenas para os sócios-torcedores do Grêmio. A partir de quinta (6), os bilhetes poderão ser comprados pela torcida em geral. Confira abaixo os valores.

O que vale o clássico?

A dupla Gre-Nal volta a decidir um Campeonato Gaúcho após quatro anos. Na última vez, em 2021, o Tricolor levou a melhor sobre o Colorado. Após vencer por 2 a 1, no Beira-Rio, os comandados de Tiago Nunes empataram por 1 a 1, na Arena, e conquistaram o tetracampeonato gaúcho. Agora, está em jogo a chance do lado azul conquistar o octa, o que só o Internacional conseguiu na história, entre 1969 e 1976, que interrompeu uma sequência de sete títulos do coirmão (1962-1968).

O horário do clássico, a ser disputado no sábado (8), foi alterado das 16h30min para as 17h45min (de Brasília). A mudança foi aceita após pedido dos clubes, que tinham mostrado preocupação com as altas temperaturas em Porto Alegre. Para o dia do jogo, a previsão de até 40°C, segundo dados da MetSul Meteorologia.