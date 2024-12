Internacional recebe proposta milionária por atacante; veja valores

O Internacional pode estar muito próximo de perder um dos seus atacantes do time titular. Isso porque, o Krasnodar, da Rússica, apresentou uma proposta milionária por Wesley. O Colorado divide os direitos econômicos do atleta com o Palmeiras.

Essa não é a primeira proposta apresentada pelos russos. Inicialmente, os valores não agradaram a direção colorada e, com isso, a investida foi aumentada. Desta vez, o Krasnodar ofereceu 9,5 milhões de euros (R$ 49,44 milhões na cotação atual) para contar com o atacante. A primeira proposta era de 8 milhões de euros, valor considerado baixo pelo atleta.

Como o Inter tem 50% dos direitos econômicos do atleta, receberia R$ 29,75 milhões. O Palmeiras receberia o restante da negociação, caso concretizada. A expectativa do Colorado era vender Wesley por, pelo menos, 10 milhões de euros, mas está aberto a aceitar um valor menor, visto que precisa negociar jogadores para fechar as contas.

Wesley recebe proposta e pode ser vendido nesta janela de transferências (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Wesley chegou ao Internacional no início da temporada e foi destaque desde então, tendo o melhor ano da sua carreira. O atacante marcou 13 gols e concedeu duas assistências em 48 jogos disputados. O contrato com o Colorado vai até o final de 2026.

Outros nomes podem ser negociados

Além de Wesley, o Inter pode perder outros dois titulares. O mais cotado a deixar a equipe é Vitão. O zagueiro já estava em negociação na última janela de transferências, mas devido ao fair play financeiro, o Betis, da Espanha, recuou na proposta. Entretanto, há um novo interesse do Clube que pode tirar o zagueiro do Inter. O Napoli, da Itália, também mostrou interesse no jogador.

Bruno Gomes, que terminou o ano como lateral-direito, também despertou interesse da Europa. O jogador recebeu sondagens da Fiorentina, da Itália, e pode ser outro titular a deixar o Inter nesta primeira janela de transferências do ano.