Sonho colorado desde 2014, quando o complexo do Beira-Rio foi reformado para a Copa do Mundo, um centro de treinamento moderno ainda está nos planos do clube. Sem condições de bancar o projeto por conta própria, o Internacional procura parcerias para erguer o CT em terreno doado pelo governo do Estado. O valor estimado é de cerca de R$ 100 milhões.

O terreno fica na Estrada Comendador Ismael Chaves Barcellos, popularmente conhecida como Estrada do Conde, no bairro Santa Rita. Olhando do Beira-Rio, o espaço fica em linha reta, do outro lado do Guaíba, na cidade homônima.

Valores foram revistos

O valor inicial do projeto, chamado de Cidade do Inter, era calculado em cerca de R$ 70 milhões. O aporte foi revisto para R$ 100 milhões visando a prevenção a futuras enchentes. O bairro onde fica imóvel recebido pelo clube foi um dos mais afetados em Guaíba na cheia de 2024.

Por conta disso, foi realizado um estudo no local para avaliar os estragos causados pelas inundações e a possibilidade de viabilizar o projeto. Isso porque o terreno precisa ser nivelado. Além do mais, a construção necessita de estrutura preventiva para suportar fatores climáticos.

Com o projeto e o orçamento em mãos, a direção trabalha para encontrar investidores para o aporte necessário para as obras. Afinal, não é novidade que o Inter se encontra em dificuldades financeiras. Por conta disso, o projeto ainda não tem data para ser iniciado.

O que a cidade do Inter terá

O CT, que deverá ganhar nome de Cidade do Inter deve receber todas as categorias e naipes do clube. Ou seja, da base ao profissional, tanto no masculino quanto no feminino. Ou seja, toda estrutura de trabalho do futebol colorado ficará em um só lugar.

A obra prevê a construção de um estádio com capacidade para 5 mil pessoas, dez campos oficiais com grama natural e dois com piso sintético, que serão cobertos. Além de espaço para a imprensa e sala de rádio.

O complexo ainda deverá contar com quadra de futsal, piscina de 25m aquecida, hidromassagem, estacionamento para 500 carros, alojamento para 210 atletas, com 70 quartos com três camas e banheiro privativo, além de uma área de recreação e um refeitório integrado.