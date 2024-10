Internacional lança campanha rumo aos 150 mil sócios

Torcida lota o Beira-Rio no Gre-Nal 443 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Copiar Link

Escrito por Julia Brasil • Publicada em 28/10/2024 - 16:26 • Porto Alegre (RS) • Atualizada em 28/10/2024 - 17:35

O Internacional já é um dos Clubes do Brasil com um dos maiores quadros sociais atualmente. Mas o Inter quer mais. Pensando nisso, nesta segunda-feira (28), foi lançada uma campanha rumo aos 150 mil sócios.

➡️Internacional tem mais de 90% de chance de vaga na Libertadores

O Colorado quer aproveitar a boa campanha no Campeonato Brasileiro, somada a sequência de três jogos que terá em casa para aumentar o engajamento com o seu torcedor. De acordo com o Clube, a ideia é quebrar um novo recorde que consolidará o Inter como um dos maiores quadros sociais do mundo.

O Internacional tem planos de sócios que iniciam a partir de R$ 10 ao mês para torcedores com renda de até dois salários mínimos, beneficiários de programas sociais do Governo ou estudantes da rede pública. Também conta com mensalidades de R$ 27,50 e R$ 55. Para crianças, o valor é de R$ 6,75 ao mês.

Rumo à marca 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼́𝗿𝗶𝗰𝗮 de 150 mil sócios(as)! 🇦🇹❤️‍🔥



Diante da boa fase na temporada, e com três jogos seguidos no Beira-Rio, contamos com o teu apoio no Gigante, para, 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀, lutarmos pelos nossos objetivos! 😍



🔜 A união entre 𝐂𝐥𝐮𝐛𝐞 𝐞 𝐏𝐨𝐯𝐨 nos faz… pic.twitter.com/a9nC6h4wvb — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 28, 2024

Além da preferência na compra dos ingressos, os torcedores tem benefícios como descontos em produtos oficiais, entrada gratuita no Museu do Inter e vantagens exclusivas com parceiros, como rede de postos e farmácias.

Atualmente, o Internacional é o segundo Clube brasileiro com mais sócios. De acordo com o Colorado, são 145 mil associados. Apenas o Palmeiras tem um quadro social maior, com mais de 176 mil sócios, segundo levantamento divulgado pelo ge, em março.

Sequência do Inter no Beira-Rio

Após atingir onze jogos de invencibilidade, o Internacional agora encara uma sequência de três jogos em casa. Na quarta-feira (30), o Colorado recebe o Flamengo em partida atrasada da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Inter recebeu mais de 48 mil torcedores contra o Grêmio - a ampla maioria eram sócios (Foto: Júllia Brasil/Lance!)

Na sequência, pela 32ª e 33ª rodadas, o Inter enfrenta o Criciúma e Fluminense, respectivamente. As partidas ocorrerão no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na 5ª colocação, o Colorado busca pontuar para se aproximar cada vez mais do seu objetivo: garantir uma vaga na Libertadores. Ao final da 31ª rodada, o time tem pouco mais de 93% de chances de classificação.