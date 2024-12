Internacional não deve contar com oito jogadores para 2025

O calendário de 2024 do futebol brasileiro já terminou. Com isso, os clubes já começam a pensar na próxima temporada, como é o caso do Internacional. O Colorado tem, ao menos, oito jogadores que não estão nos planos da atual comissão técnica.

Da lista de dispensa, apenas dois jogadores integram o elenco que finalizou a temporada no Internacional. São eles o meia Hyoran e o atacante Lucas Alario. Apesar de terem sido escolhas com Eduardo Coudet, sob o comando de Roger perderam minutagem em campo e devem ser negociados nesta janela de transferências.

Alario, recentemente, despertou interesse de outros clubes. Em novembro, em meio a rumores de uma possível saída do atacante para o River Plate, o Internacional negou a transferência. Por outro lado, a direção disse que não dificultaria uma negociação. Com 32 anos, Lucas Alario tem contrato com o Colorado até dezembro de 2025.

Lucas Alario deve ser um dos jogadores negociados em 2025 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Jogadores emprestados retornam ao time, mas seguem fora dos planos

Além de Hyoran e Alario, o Internacional conta com mais seis nomes que não estão nos planos de Roger Machado e comissão. Estes, por outro lado, são jogadores que estavam emprestados e retornam ao Colorado ao final do contrato, em 31 de dezembro.

O plano da direção é voltar a negociar os jogadores, seja por empréstimo ou venda definitiva. Sem espaço no Inter, a ideia é dar minutos em campo, porém em outro time.

Confira a lista:

Gabriel

Gabriel Baralhas

Emerson Junior

Estevão

Lucas Ramos

Gabriel Barros é um caso à parte. Segundo o jornalista Juliano Machado, o jogador chegou a receber propostas para jogar o estadual. Entretanto, após conversas com D‘Alessandro e Roger Machado, pediu para ser observado pela comissão, o que deve acontecer nos primeiros meses de 2025.