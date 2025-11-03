Internacional dos Díaz vai para nono time em nove jogos

O Internacional de Ramón e Emiliano Díaz vai para o nono time em nove jogos para enfrentar o Vitória, quarta-feira (3), no Barradão. Com as suspensões de Gabriel Mercado e Rafael Borré, que tomaram terceiro amarelo no 0 a 0 contra o Atlético-MG, mais uma vez o Colorado não terá chance de repetir a equipe na partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time será definido no treino desta terça-feira (4), antes da viagem para Salvador.

O confronto contra o Leão é daqueles que valem seis pontos. O time soteropolitano é o 17º, com 31 pontos. Já o Alvirrubro é o 15º, com 36.

O nono time

Para enfrenta o Vitória, o Inter irá para sua nona escalação, sem repetições. Ao todo, até aqui, 20 jogadores começaram os jogos. Alguns, com o Victor Gabriel (como lateral-esquerdo e zagueiro), Bruno Gomes (como volante e lateral-direito) e, mais recentemente, Vitinho (como atacante e lateral-direito), em mais de uma posição. Além disso, o Don Ramón e seu filho usaram seis esquemas diferentes.

O mais utilizado – o único que deu certo – foi o 3-4-3. Inicialmente apresentado no 2 a 0 sobre o Botafogo, melhor atuação desde a chegada dos argentinos, é o modelo perseguido e usado quatro vezes. Na coletiva após o empate com o Galo, os dois explicaram que ainda estão procurando uma escalação e uma forma de jogar. Ramón Díaz explicou:

– Temos um plantel onde todos podem jogar. Precisamos administrara bem os esforços. Vamos pôr os que estiverem na melhor forma e atitude como tiveram hoje.

O filho complementou:

– Não tem polêmica. Quem tiver que sair, vai sair.

As oito escalações

Juventude 1x 1 Inter: Anthoni; Benítez, Vitão, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Borré e Carbonero; Inter 1x1 Corinthians: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otavio, Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré; Inter 2x0 Botafogo: Anthoni; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Bruno Henrique, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Mirassol 3x1 Inter: Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Óscar Romero. Inter 2x0 Sport: Ivan Quaresma; Clayton Sampaio, Vitão e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Gomes e Bernabei; Vitinho, Borré e Carbonero. Bahia 1x0 Inter: Ivan Quaresma; Mercado, Vitão e Victor Gabriel; Benítez, Luis Otávio, Thiago Maia, Bruno Gomes e Bernabei; Vitinho e Borré. Fluminense 1x0 Inter: Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Henrique e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Inter 0x0 Atlético-MG: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Bruno Tabata e Alan Patrick e Borré.