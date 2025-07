Ingressos para Internacional x Vitória estão à venda: veja preços e onde comprar

O Internacional divulgou a agenda de compra de ingressos para a volta do Campeonato Brasileiro. Os sócios já podem garantir ingresso para a partida contra o Vitória, marcada para as 16h30min (de Brasília) de sábado (12), no estádio Beira-Rio. Os associados que pagam ingresso terão valores especiais para o confronto. As entradas podem ser compradas aqui. A venda de entradas para associados(as) começará na terça-feira (8/7), às 10h.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Preços dos ingressos

Os sócios colorados terão desconto de até 80% na compra dos ingressos para os portões 3 e 7. O abatimento máximo vale para a modalidade Campeão Mundo, e inclui acesso para a entrada nas áreas livres do estádio.

Já aqueles que estão na categoria Nada Vai Nos Separar, que costumeiramente contam com 20% de desconto, terão 40% de isenção para garantir ingressos tanto nas áreas livres quanto nos portões 3 e 7. Veja os valores:

continua após a publicidade

Tabela de ingressos do estádio Beira-Rio, do Internacional (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Vale lembrar que, em conformidade à Lei Geral do Esporte, o acesso à cancha do Inter, a partir de agora, ocorrerá exclusivamente por meio de biometria facial. Ou seja, sócios e sócias não usarão a carteirinha para passar nas catracas, e sim o próprio rosto, cujo cadastro precisa ser previamente realizado no Mundo Colorado.

Prévia do jogo

O jogo entre Inter e Vitória é válido pela 13ª rodada da competição. O Alvirrubro amarga a 17ª colocação na tabela de classificação e encara a partida contra o time baiano como ponto de virada para retomar as boas atuações e, principalmente, as vitórias.

continua após a publicidade

Pelo que os treinos da semana passada, o técnico Roger Machado terá os retornos do goleiro Sergio Rochet, do zagueiro Victor Gabriel e do atacante Carbonero ao time titular. Gabriel Mercado, que volta a ficar à disposição, mas deve começar o jogo no banco de reserva.

Como chegar ao Beira-Rio

O Beira-Rio está localizado na avenida Padre Cacique, 891, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Veja as principais formas de chegar ao estádio:

Como chegar de ônibus ao Beira-Rio

Diversas linhas de ônibus passam pelas proximidades do estádio, incluindo as linhas 149, 165, 188 e 171. O acesso pela avenida Padre Cacique facilita a chegada por transporte público. Além disso, há uma linha específica para dias de jogos, a F993 Futebol, que sai do Largo Glênio Peres, no Centro. Após a partida, os mesmos veículos parem da rua Nestor Ludwig e desembarcam no Largo Glênio Peres.

Como chegar de carro ao Beira-Rio

O estádio oferece estacionamento com capacidade para cerca de 5 mil veículos, sendo 3 mil elas cobertas. O acesso é feito principalmente pela avenida Padre Cacique e rua Otávio Dutra, que são as principais vias que cercam o estádio. Recomenda-se chegar cedo, especialmente em dias de grandes eventos.

O uso de aplicativos de transporte é comum nos dias de jogos e eventos. Pontos de embarque e desembarque estão distribuídos ao redor do estádio, facilitando o acesso.