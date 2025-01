Internacional está escalado para estreia no Gauchão

Já está tudo pronto para a estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho. Na noite desta quarta-feira (22), a partir das 19h, o Colorado enfrenta o Guarany, no Estádio Estrela D‘Alva, em Bagé, no sul do estado. Para o confronto, Roger Machado mandou força máxima.

Com isso, o Internacional entra em campo com Anthoni; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Aguirre; Luis Otavio e Thiago Maia; Alan Patrick, Wanderson e Wesley; Borré.

Vale ressaltar que o goleiro Sergio Rochet é desfalque devido a uma tendinose no joelho esquerdo. Já Fernando e Rogel estão nas últimas etapas de conclusão da preparação física. Bruno Tabata realiza trabalho de reforço muscular e Enner Valencia apresentou desconforto na coxa direita e permaneceu em Porto Alegre.

Além disso, Rômulo, que era o reserva imediato a Fernando, está com tratativas avançadas para deixar o Colorado e também não viajou com o plantel. O Tigres, do México, apresentou uma proposta de U$ 5 milhões (R$ 29,7 milhões) para contar com o volante.

Internacional anuncia reforço antes da estreia

Antes de entrar em campo no Gauchão, o Internacional anunciou o seu terceiro reforço para a temporada. Trata-se do atacante Johan Carbonero. O jogador de 25 anos chega por empréstimo e tem contrato até o final de 2025.

Carbonero pertence ao Racing, da Argentina, que liberou o empréstimo por uma temporada, com opção de compra. Pela negociação do colombiano, o Colorado pagará US$ 350 mil (R$ 2,1 milhões pela cotação atual). No Internacional, Carbonero disputará posição com Wesley, Wanderson e Vitinho.