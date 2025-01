O Internacional visita o Guarany nesta quarta-feira (21), em jogo válido pela primeira rodada do Gauchão. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio Estrela D'Alva, em Bagé, com transmissão do Premiere. Colorado busca voltar a ser campeão do Campeonato Gaúcho após sete anos de domínio do maior rival, o Grêmio. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre Gurany e Internacional (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Guarany x Internacional

1ª RODADA- CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Estrela D'Alva, em Bagé (RS);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro;

🖥️ VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GUARANY (Técnico: Márcio Nunes)

Jonathan; Thales, Saulo, Victor e João; Murilo, David, Marcelinho, Jackson e Wilson Junior; Luiz Felipe.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni (Ivan); Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Victor Gabriel (Pablo); Fernando e Thiago Maia; Wanderson (Vitinho), Alan Patrick e Wesley; Borré.

