Conselho do Internacional rejeita mudanças no estatuto

Marcada por tensão e protestos de torcedores contra a atual direção, reunião do Conselho Deliberativo do Internacional rejeitou propostas de mudanças no estatuto. O encontro, realizado na noite de segunda-feira (10), contou com a participação de 281 integrantes do CD na votação que tratava da alteração dos ritos eleitorais, da redução do número de integrantes do próprio conselho, da regulamentação para o uso de um terceiro uniforme e de novas regras para uma eventual transformação do clube em SAF.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Como o texto-base, que previa mudanças, foi rejeitado por ampla maioria, os três destaques que seriam votados separadamente nem chegaram a ser analisados.

Conselho rejeita propostas

O texto de reforma do estatuto foi redigido pela Comissão de Assuntos Estatutários do CD, a partir de sugestões encaminhadas por associados. O resultado da apreciação realizada durante a noite de segunda foi de 221 votos contrários à reforma (78,65%), 55 favoráveis (19,57%) e cinco abstenções (1,78%).

continua após a publicidade

Os destaques excluídos da votação tratavam de: reduzir o número de conselheiros de 300 para 260; ampliar de dois para três o número de candidatos habilitados ao segundo turno da eleição para presidente; e criar uma diferenciação no peso dos votos dos associados conforme o tempo de filiação ao clube.

Caso fosse aprovado pela maioria dos conselheiros, o novo estatuto ainda precisaria ser aprovado pela maioria dos sócios, em Assembleia Geral. Um novo projeto de reforma deve começar a ser trabalhada pelo CD após a conclusão dos trabalhos da comissão especial que analisa as perspectivas de futuro do Inter, que incluem a sua transformação em SAF.

continua após a publicidade

Protesto de torcedores

Segundo relatos recebidos pelo Lance!, torcedores protestaram contra atual gestão e levaram cédulas com o rosto de dirigentes no lado de fora do Beira-Rio. Um dos principais alvos foi o presidente Alessandro Barcellos. Em determinado momento, alguns chegaram a ingressar na sala do CD. Conforme informado pelo Inter, os sócios que entraram na sala foram autorizados.