Internacional pode ter retornos contra o Atlético-MG

A semana começou com duas boas notícias. O Internacional pode ter retornos para a partida contra o Atlético-MG, domingo (2), no Beira-Rio. Para o jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ramón e Emiliano Díaz poderão ter a volta do lateral-esquerdo Bernabei, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo. Já o zagueiro Vitão trabalha para estar pronto para o jogo.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Colorado chega ao confronto do final de semana na 15ª colocação, com 35 pontos. Está a duas posições ou a quatro pontos do Vitória, primeira equipe no Z4.

Retorno de Bernabei

Após cumprir suspensão, Bernabei está à disposição dos Díaz para o enfrentamento de domingo. No treino aberto desta terça-feira (28), assim como nesta quarta (29), o lateral-esquerdo participou normalmente nos trabalhos de ataque contra defesa. Seu retorno à posição é quase certo.

O argentino é titular da posição e nem mesmo o pênalti cometido infantilmente no enfrentamento com o Esquadrão de Aço afeta isso. Até porque, os reservas são os garotos da base Alisson, do sub-17, e Pablo, do sub-20, pela ordem.

Retorno de Vitão

Além do lateral argentino, Don Ramón e o filho Emiliano ainda alimentam a expectativa de ter a volta do zagueiro Vitão. O defensor sofreu uma entorse no joelho esquerdo na partida contra a equipe soteropolitana, na semana passada. Desde lá, o camisa 4 realiza trabalhos intensivos visando a recuperação.

Desde segunda (27), mesmo que individualmente, tem participado de atividades no gramado. O atleta foi visto correndo ao redor do gramado. Também participou, na terça, de uma conversa com o ídolo alvirrubro Bolívar, zagueiro como ele, que visitou o CT Parque Gigante. A presença dele na partida com o Galo, porém, ainda é incerta e dependerá da evolução até lá.

O ex-zagueiro conversa com dirigentes e Vitão (de costas( (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Outros nomes no DM

Ao mesmo tempo, o DM segue com outros três nomes importantes em tratamento e sem previsão de retorno. O goleiro Sergio Rochet faz fisioterapia e ainda não iniciou os treinos em campo.

O volante Alan Rodríguez trata lesão muscular na coxa direita, e o lateral-direito Aguirre se recupera de um problema no pé direito. O trio só deve voltar após a Data Fifa de novembro.